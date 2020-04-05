旅宿業者4至6月又需進行建築物公共安全申報，最小規模的旅館，每家至少需花費5、6萬元以委請專業機構、人員辦理。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

旅宿業者4至6月又需進行建築物公共安全申報，最小規模的旅館，每家至少需花費5、6萬元以委請專業機構、人員辦理。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

新冠肺炎衝擊，旅宿業者慘兮兮，4至6月又需進行建築物公共安全申報，最小規模的旅館，每家至少需花費5、6萬元以委請專業機構、人員辦理，更遑論規模大的觀光旅館，彰化縣共70來家，不少家過年後，住宿急凍到個位數，甚至零，彰化縣政府反映他們心聲，3月底函文請示營建署，是否展延日期或由縣府代為執行檢查申報，協助業者度過難關。

彰化縣政府強調，在保障民眾生命財產前提之下，申報日期可否展延，甚至今年由縣府代為執行檢查申報，協助業者度過難關。依建築法第77條規定，供公眾使用之建築物，應由建築物所有權人、使用人定期委託中央主管建築機關認可之專業機構或人員檢查簽證，其檢查簽證結果應向當地主管建築機關申報。

建設處表示，縣內旅宿業應於每年4月至6月間完成申報作業，今年全縣需申報家數約70餘家，已經從本月起開始受理申報。但是今年受新冠肺炎疫情衝擊，旅宿業者生意大受影響，每一家幾乎都在苦撐，業者希望值此非常時期，政府能夠伸出援手，幫助他們挺過這一波疫情。

建設處表示，依規定建築物公共安全申報，都需委由專業機構或人員，小規模的旅社至少得花費5至6萬元，更何況是規模較大的觀光旅館、飯店，對於業者而言，在目前生意慘澹的情形下，這筆費用又是不小的負擔。縣府已函文營建署反映業者心聲，希望可否有緩衝措施，不僅可以確實保護人民生命產安全，且能夠讓旅宿業者喘口氣

，以達到雙贏。

(中時 )