氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄表示，最新歐洲中期預報中心模式模擬顯示，今日東北風略增強，氣溫稍降，明日白天起東北風稍減弱，氣溫小幅回升；今明北台濕冷。今下午至明日中部以北、東半部有局部陣雨或雷雨，雨勢增大，有較大雨勢發生的機率。

吳德榮提及，7日至9日仍受東北風影響，北台偏濕冷；中部以北、東半部有局部短暫陣雨。10日、11日大氣轉乾，各地轉為多雲時晴、白天舒適早晚涼，僅東半部偶有零星降雨的機率。

(中時 )