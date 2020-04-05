吳德榮：今午後2地區雨勢增大 10:542020/04/05 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 今下午至明日中部以北、東半部有局部陣雨或雷雨，雨勢增大，有較大雨勢發生的機率。（翻攝自中央氣象局／林良齊台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄表示，最新歐洲中期預報中心模式模擬顯示，今日東北風略增強，氣溫稍降，明日白天起東北風稍減弱，氣溫小幅回升；今明北台濕冷。今下午至明日中部以北、東半部有局部陣雨或雷雨，雨勢增大，有較大雨勢發生的機率。 吳德榮提及，7日至9日仍受東北風影響，北台偏濕冷；中部以北、東半部有局部短暫陣雨。10日、11日大氣轉乾，各地轉為多雲時晴、白天舒適早晚涼，僅東半部偶有零星降雨的機率。 (中時 ) #東半部 #東北風 #吳德榮 #雨勢 #氣溫 也許您會感興趣 推薦閱讀 清明連假4天濕涼 氣象局：2地區降雨時間長 08:412020/04/01 生活 清明連假各地天氣出爐 這天雨最大 22:192020/04/01 生活 未來一周劇烈天氣襲台 吳德榮：北台灣影響最鉅 08:272020/04/02 生活 清明連假濕涼！北部降雨時間長 持續到下到這天 22:222020/04/02 生活 濕涼多雨連10日 吳德榮估這天好轉 11:142020/04/03 生活 清明收假慎防大雨 降雨持續到下周三 22:172020/04/03 生活 生活熱門新聞 台北達100例！ 最新確診地圖曝光 - 生活 陳時中一句話...宅神凍未條怒酸200字 - 生活 發燒空姐曝台灣疫情真實情況：病房全滿了 - 生活 一個月前的義大利？急診醫憂：台灣人準備後悔 - 生活 新加坡都要半封城了 醫怒：台灣人卻在連假開心出遊 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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