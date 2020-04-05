新冠肺炎疫情持續延燒，為避免民眾聚集增加感染風險，中央流行疫情指揮中心已於4月1日制定公布「社交距離注意事項」，由於適逢清明連假期間，出遊民眾增加，大園警分局竹圍派出所也特別前往竹圍漁港，向民眾宣導相關注意事項，

中央流行疫情指揮中心為因應國內境外移入病例大幅增加，及防止有未就醫或無症狀之感染者進入社區，已於4月1日制定公布「社交距離注意事項」， 分階段勸導社會大眾保持社交距離，目前為第一階段採柔性勸說方式，除建議民眾避免出席近距離接觸之社交活動、進入與維生無關之娛樂等性質之場所，並建議人與人之間，在室內應保持1.5公尺、室外保持1公尺之距離。

大園警分局竹圍派出所所長凃有順表示，近日適逢清明連假期間，許多民眾前往竹圍漁港遊玩或採買魚貨，為避免人潮聚集增加疫情傳染風險，警方特別前往宣導，持大聲公沿途呼籲民眾保持適當的社交距離並配戴口罩，以維護自身及他人的健康。

警方表示，防疫工作是目前最重要的課題，呼籲民眾應遵守政府制訂的相關防疫措施，共同維護國內防疫安全。

(中時 )