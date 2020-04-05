清明連假湧現大批觀光人潮，除了墾丁之外，台東縣湧入12 萬人，就怕新冠肺炎疫情出現防疫破口，台東縣環境保護局緊急發公告，今日凌晨1時許也針對台東觀光夜市周圍路段進行大規模消毒。

清明連續假期進入尾聲，不過這幾天觀光景點的「人潮」，讓許多民眾相當心驚，根據連假的車流統計，前往東部的車逼近6萬車次，粗估超過12萬人，就怕遊客沒有戴口罩，觀光勝地成為新冠肺炎疫情破口。

台東縣環境保護局緊急發出公告，提到「因應連續假期大量遊客來訪，台東縣消毒防疫大隊，預計今（5）日凌晨觀光夜市收攤後進行全面清潔消毒，敬請配合」，公告上的消毒時間是今日凌晨1點至2點，並貼出消毒路線請民眾配合。

不只台東，日前墾丁大街清明4天連假人潮擠爆，不少人沒有戴上口罩，憂心疫情蔓延，為此中央疫情指揮中心緊急發出「細胞廣播訊息」，呼籲大家不要前往，並應保持室內1.5公尺、室外1公尺以上的社交距離。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)