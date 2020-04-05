據《21世紀經濟報道》報導，瑞幸咖啡公司董事會成員和高管將面臨美國司法部啟動的證券欺詐刑事調查和起訴，並可能面臨牢獄之災。如果不能達成刑事和解，董事會成員可能面臨最高不超過25年的監禁。

更有律師粗略計算，一旦面臨集體訴訟，瑞幸咖啡將面臨總計約112億美元賠償。

多家投行、創投人士指出，作為一家C端影響力如此之大的企業，瑞幸咖啡事件對正在募資的基金、籌備赴美上市的創業公司以及已上市的中概股公司等，都會造成負面信譽影響。

(旺報 )