瑞幸高管恐面臨美欺詐調查25年監禁 賠償112億美元 10:442020/04/05 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 瑞幸咖啡將面臨總計約112億美元賠償。(Shutterstock) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據《21世紀經濟報道》報導，瑞幸咖啡公司董事會成員和高管將面臨美國司法部啟動的證券欺詐刑事調查和起訴，並可能面臨牢獄之災。如果不能達成刑事和解，董事會成員可能面臨最高不超過25年的監禁。 更有律師粗略計算，一旦面臨集體訴訟，瑞幸咖啡將面臨總計約112億美元賠償。 多家投行、創投人士指出，作為一家C端影響力如此之大的企業，瑞幸咖啡事件對正在募資的基金、籌備赴美上市的創業公司以及已上市的中概股公司等，都會造成負面信譽影響。 (旺報 ) #瑞幸 #咖啡 #美國 #欺詐 #賠償 也許您會感興趣 推薦閱讀 偽造財報數據 美股開盤瑞幸咖啡瞬即熔斷 21:292020/04/02 財經 瑞幸財報造假 中國星巴克暴跌 04:092020/04/03 全球財經 陸版星巴克爆百億假帳！股價崩75％ 放空機構獵殺...投資大咖中槍 16:552020/04/03 財經 瑞幸咖啡財報造假 拖累神州租車暴跌逾70％ 19:022020/04/03 財經 網路泡沫爆裂：瑞幸財務造假 孫正義陷泥淖 19:102020/04/03 兩岸 瑞幸造假 顧客搶兌咖啡券爆單App全線崩潰 20:162020/04/03 兩岸 中概股陷危機 遭瑞幸拖累 神州租車股價重挫逾五成 04:092020/04/04 全球財經 陸證監會譴責瑞幸咖啡 中外一線投行 堪憂 04:092020/04/04 全球財經 咖啡杯杯開放連鎖加盟 04:102020/04/04 企業經營 1杯咖啡害慘散戶！謝金河驚曝背後3大幫兇 00:032020/04/05 財經 兩岸熱門新聞 瑞幸高管恐面臨美欺詐調查25年監禁 賠償112億美元 - 兩岸 - 旺報 川普要出招？美擬對進口原油加徵關稅 - 兩岸 - 旺報 陸呼吸器生產受阻 原因曝光 - 兩岸 武漢無症狀感染者 所在社區取消無疫情認定 - 兩岸 - 旺報 美版武漢：幾乎每個紐約市民身邊都有人感染 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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