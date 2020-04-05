法國昨（4）日單日新冠肺炎死亡人數突破千人，使得境內總死亡人數超過7,500人，當中將近1／3來自安養中心。

法國新冠肺炎感染人數、死亡人數激增。

路透社報導，法國在加入安養中心的確診人口及死亡案例後，境內新冠肺炎感染人數及死亡人數雙雙飆升，4日單日死亡人數激增至1,053人，其中441例為醫院通報的死亡病例。目前，醫院通報的死亡人數共有5,532人，安養中心的死亡人數為2,028人，安養中心占了總數將近1／3。

法國衛生部公衛署長沙羅孟（Jerome Salomon）昨日表示，這場疫情前所未見，他說，周六全國醫院通報的確診人數為4,267例，較前一日增加7%，增加的數字已較前一日的9%有所趨緩，不過，安養中心確診的人數及可能患者則較前一日增加20%，總數為21,348人，累計法國境內一共有89,953例確診病例及疑似病例。

沙羅孟指出，法國確診患者中，一共有28,143人住院治療，當中6,838人屬於重症，入住加護病房。昨日增加502人住進加護病房，已連續2日呈現下降趨勢，沙羅孟表示，增加人數趨緩是好現象，但法國希望的是入住加護病房的患者減少。

(中時電子報)