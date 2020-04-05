台中市南屯區18TC夜店配合防疫停業14日，今天凌晨首日開張營業，警方為防範酒後鬧事派警力於夜店前守望；凌晨3時許果然又有酒客大聲叫囂，甚至還嗆是跟前立委的，警方火速出動快打警力9人到場，喝令現場6、7人勿起衝突，以優勢警力化解原本一觸即發的衝突人馬。

警方指出，台中市南屯區惠文路501巷與大川街口的18TC夜店，配合防疫停業14日後，於5日凌晨開張營業首日，警方為防範又發生酒後鬧事，特派遣警力於夜店前守望。

警方表示，今天凌晨3時40分許，有6、7位酒客走出夜店後，又於門口發生口角互相叫囂，其中有人嗆是跟前立委的，警方遂上前制止，帶班巡佐彭及訓喊無線電請求支援；警方出動快打部隊共9員到場，喝令現場6、7人勿起衝突，過程中以優勢警力，將本欲衝突的人馬拉開。

警方強調，執勤員警本欲依警察職權行使法進行強制帶所「保護管束」，後了解這6、7人間除皆為認識，且有自行進行勸阻動作，現場警力飭令他們離開現場勿聚集；為防範未燃，現場持續派遣警力維持秩序守望至5時許，酒客全部散盡始結束勤務。

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(中時 )