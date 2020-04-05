行政院長蘇貞昌視察「中央流行疫情指揮中心」

清明連假，不少旅遊景點湧入大量人潮，就怕引發群聚感染，疫情指揮中心特別發簡訊示警，警方也在設關卡量額溫，並強烈要求戴口罩。今(4)日是假期最後一天，就怕出現防疫破口，行政院長蘇貞昌前往視察中央流行疫情指揮中心，確保一切妥當。

蘇貞昌表示，台灣是極少數還能自由正常生活的國家，這是全國人民一起努力的結果，但仍要保持最高警覺心，若接觸不特定人士、長時間待在室內，請戴口罩，在室外也要保持防疫距離，不但要做好防疫，也要把紓困、經濟做好，總統也相當關切，台灣被世界誇讚，甚至行有餘力幫助其他國家，除了全民的努力，防疫團隊也功不可沒。

蘇貞昌認為，台灣民眾表現水準相當高，希望最好防疫，店家也能繼續做生意，相信只要能做好就會有好的結果，所以目前並沒有要求禁足，不過連假確實許多地區湧入大量人群，有人忘了戴口罩、未保持距離，確實讓人擔心，才會緊急提出警告。

針對口罩援外一事，蘇貞昌表示，目前口罩產能一天1320萬片，往1500萬片努力，也隨著產能增加，從7天2片、3天，到現在大人9片、小孩10片，若謹慎使用避免浪費，是可以接受的數量，但若產能持續增加，也會給國人方便，但有些國家連醫療人員都沒有口罩，哭著向外求助，台灣真的要珍惜。

至於院會等相關機構是否戴口罩，蘇貞昌表示，什麼時候、什麼人要戴口罩，疫情中心指揮官都有明確指引，過去相關機關都做得很好，但也有個案有缺失，被社會指責。

蘇貞昌呼籲，國人不只戴口罩、勤洗手，也要減少不必要的群聚，才能避免被感染，保護自己也減少社會負擔。

(中時電子報)