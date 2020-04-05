香港今日再傳出有警察確診感染新冠肺炎，為一名西九龍機動部隊的34歲男警長，曾在3月31日晚間執行旺角警署附近的人流管理任務，同個轄區日前也有一名31歲男警員確診，至今已有4名警員確診。

警察公共關係科昨日晚間指，1名駐守西九龍總區的 46 歲男警長正式確診為新冠肺炎，警方表示高度關注感染事件，並已向衞生署提供該名警長近日工作史和執勤紀錄表等。而該名確診男警長曾使用位於石硤尾的西九龍機動部隊行動基地內的設施，包括更衣室及洗手間。

根據香港衞生署指示，超過 120 名曾使用相關設施的警務人員可能須要進入檢疫中心進行篩檢，警方也積極配合衞生署所作出的安排。但基於公衞考量，警方已徹底清潔及消毒相關警署設施及警察宿舍。警方還提醒同事留意自身健康狀況，如有任何不適徵兆，應立即回報並求醫。

警方也強調，會靈活調派警力，以確保相關治安與服務不受影響。

(中時 )