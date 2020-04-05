總統蔡英文日前宣布，將捐贈1千萬片口罩支援疫情嚴重國家的醫療人員，此舉引起前國民黨立委陳學聖不滿，痛批連假期間民眾仍排隊買口罩，政府若有隱藏版的口罩，為何不先分配給民眾。陳學聖稍早又表示，他這幾天被綠營網軍猛出征，「我是沒在怕的」。他說不管大家如何羞辱口罩排隊族的不進化，日常排隊超過千萬人的事實是不可能忽視的。

陳學聖在臉書表示，這幾天被綠營網軍猛出征，「說實在，我是沒在怕的！」他說不管大家如何羞辱口罩排隊族的不進化，日常排隊超過千萬人的事實是不可能忽視的。

陳學聖指出，撐起這龐大、辛苦，日復一日配送工作的全台灣6000多家藥局，政府允諾從2/6開始給予的每日800元工作補助金，竟然到現在一毛錢都還沒給人家，難道政府是把藥師當乞丐。陳學聖提及，有許多藥師朋友和他說，當時會支持政府這項藥局配發口罩工作，就是希望幫政府防疫盡點心力。但是這項工作雖不複雜，卻需要耗去龐大人力，所以長時間支援政府，真要人力協助，因此才有一天800元工作補助金方案。

然而，原本這應該是政府對藥師的衷心感恩，沒想到從二月一拖，拖到現在，不僅一毛錢沒有發，現4月9日開始，因為口罩配送增為兩週9片，工作量遽增，竟傳出若有申請慈濟志工幫忙，就不得再申請工作補助金，才讓藥師忍了很久的委屈全爆發出來。陳學聖提及，藥師朋友和他說，由他們來講錢的事，好像防疫當前，還在斤斤計較這小錢，事實上，他們可以不要幫這個忙，幫忙是種光榮，沒想到最後落到他們好像在催討這小錢，變成了乞丐，這是「尊嚴的踐踏」。

(中時電子報)