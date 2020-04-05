高雄1名居家檢疫的婦人3日清晨失聯，警方獲報趕抵，婦人表示可能是手機收訊不佳造成斷訊，但婦人的丈夫卻將女警訪查的影像PO網，宣稱關掉手機就可引來正妹女警到府，對此衛生局警告，若居家或隔離個案蓄意關機，恐怕涉及《妨害公務罪》及違反《傳染病防治法》第43條。

警方表示，3日早上6時許收到電子圍籬通報，1名住在小港的檢疫對象異常訊息，立刻趕往訪查，該名個案2月份才剛返國，需進行14天的居家檢疫，警方到達後，發現檢疫對象在家並無離開，婦人表示可能是手機收訊不佳導致。

警方訪查完隨即離開，不過當時婦人的丈夫拍下到場女警的身影，隨後上傳到臉書寫下「看來把我婆手機關掉，就可以引來小港正妹警察到府服務」，對此，警方表示如果惡意關機恐涉及《妨害公務》，且將造成執勤員警疲於奔命。

衛生局則表示，接受居家檢疫或居家隔離的民眾受電子圍籬管控，手機一定要保持暢通，若蓄意關機恐涉及刑事《妨害公務罪》嫌外，還違反《傳染病防治法》第43條，可處6萬以上30萬以下的罰鍰，呼籲民眾千萬不要「開玩笑」試法。

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(中時電子報)