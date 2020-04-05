藝人林心如2016年嫁給霍建華，婚後育有一女「小海豚」，也將重心擺回家庭，鮮少出現在螢光幕前。去年她受訪時曾預告2020有不少戲劇作品的計畫，近日她在社群網站上貼出許多拍攝「應援照」，正式宣告已復工拍戲。
林心如年初在IG曬出一張照片，透露自己已放假，行程依舊滿檔，「要讀本要整理還要～～～減肥。」並附上一張桌上滿是劇本的照片。不久後，她便在社群網站貼出一系列應援照，美式咖啡上頭寫著：「心如女神，拍攝加油！」她還拿著雞排自拍，開心表示：「下午茶，很邪惡但我好愛。」
據悉，林心如復工拍戲搭檔邱澤，拍攝《我們與惡的距離》編劇呂蒔媛最新作品《她們創業的那些鳥事》。該劇講述3位女性創業的故事，標語「女力時代，真心相待」，以勵志故事為主，一集60分鐘，將拍攝24集，2月底已於台灣開始拍攝，並獲得文化部補助3600萬元。
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(中時電子報)
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