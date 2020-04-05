台灣人愛吃鍋是出了名的，而且不只是冬天，火鍋控可是一年四季都想吃火鍋。在燒肉界經營多年品牌，最近也投入火鍋市場，結合優質肉品及7款特製鍋底，還有無限供應的和牛滷肉飯、和牛咖哩飯、手工水信玄餅及飲料等附餐，吃飽吃滿足。

品質好的肉品，在高湯中輕涮幾下就很美味。(圖／鉄火鍋提供)

「鉄火鍋」共有美國Prime級「霜降牛」、美國Choice級「牛小排」、等日本A4和牛「紐約客」8種肉品可選擇，不吃牛的人，建議可以點「溫體雞腿」，選用契約飼養、強調溯源管理的台灣溫體雞肉，每日新鮮直送，整隻去骨切塊涮煮，肉質多汁富彈性。

湯底的部分也有豚骨、昆布、沙茶、石頭、菇菇、麻辣、⼘卜蜆等7款特製鍋底，最能品嘗食材原味的「昆布鍋」以洋蔥、蘿蔔、高麗菜、蘋果先熬煮高湯，再加入北海道日高昆布，湯頭清新淡雅。最特別的「卜卜蜆」，是在港澳流行的口味，因蛤蜊煮熟開殼發出卜卜聲而有此名，大量台灣新鮮蛤蜊加入九層塔、蒜頭、蔥段悶煮至開殼，蛤蜊鮮甜原汁讓湯頭甘醇爽口。

春櫻鮮鯛海陸鍋。(圖／欣葉呷哺呷哺提供)

另外台菜餐廳旗下的「呷哺呷哺」，以台灣東部手釣鮮活直送的鮮鯛為主角(主廚嚴選約1斤的野生鮮鯛如嘉鱲、赤鯮，以及市面少見的長尾鳥、金蘭、金目鯛、鳳梨魚等品種)的「春櫻鮮鯛海陸鍋」，搭配春季有機蔬菜與梅花豬、蛤仔、手工蝦餃、綜合蔬菜盤、甜品、時令水果，而且魚肉除了可以輕涮方式品嘗鮮嫩滋味，魚頭及魚尾還能依魚種特性，選擇清蒸或鹽烤吃法，完全滿足口腹嚐鮮的慾望。

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(中時電子報)