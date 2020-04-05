Yes this is true https://t.co/40WiC5p09I — Stephen A Smith (@stephenasmith) April 4, 2020

能夠想像年輕的艾佛森跟「T-Mac」麥格瑞迪同隊打球，這個後場組合威力有多可怕嗎？其實在1999年，當時效力暴龍的麥格瑞迪，差點有機會被交易到七六人跟艾佛森聯手，可惜當時遭到《ESPN》名嘴史蒂芬史密斯提前爆料無奈告吹！

回顧1999年夏天，原本暴龍打算把年僅20歲的麥格瑞迪與1個首輪選秀權，送到七六人換回拉瑞休斯，卻遭史蒂芬史密斯提前爆料，造成暴龍決定放棄這筆交易，也讓麥格瑞迪原本有機會成為當時24歲的艾佛森身邊最強輔佐希望破滅。

如今看到這段往事被重提，史蒂芬史密斯也轉推這則新聞，更寫，「是的！這是真的。」看來他也相當懊悔自己當年的爆料，竟然變成艾佛森跟麥格瑞迪聯手破局的關鍵因素，事實上這恐怕也是不少七六人球迷當年的遺憾，這組合太夢幻了。

因為麥格瑞迪當年待在暴龍3季表現平平，卻在跳槽魔術後大爆發，接著又在火箭跟姚明組成「姚麥連線」，到現在仍讓球迷津津樂道，至於艾佛森雖曾領軍闖進總冠軍賽，卻始終欠缺一名真正好手輔佐，造就他最後仍是「無冕王」退役。

(中時 )