海巡署偵防分署連江查緝隊3月21日於屏東小琉球外海查獲31名(24男、7女)越南籍偷渡犯，但3月23日晚間卻有6名男性偷渡客逃逸，事後全遭逮回。昨(4日)31名偷渡客已結束檢疫期，已移送高雄收容所留置後進行遣返，海巡署仍不敢大意，不但24小時專人戒護，且每天進行3次消毒與2次量體溫，確保萬無一失。

為了防止疫情出現破口，海巡署動員全省各查緝隊，在25、26日先後緝回4名人犯及一名接應人後，最後2名曲文北及陳文俊今在27日經策動向桃園市刑大到案，脫逃6人全數緝回。

專案小組清查案發現場半徑10公里範圍內所有路口近300餘支監視器影像，確認6人逃逸方向後，依脫逃時間推估，推估人員可能逃亡路線及藏匿地區。同時，運用科技設備，再結合大數據分析過濾，幾經交相比對，確認人犯可能藏匿地點後，予以逮捕及軟硬兼施策動偷渡犯投案，終於成功在事發70餘小時內全數將人犯全數緝回歸案。

海巡署指出，這次能短時間內就將人員全數緝獲，除了借用大量的科技偵蒐裝備及偵查系統輔助，海巡署上下一心，結合警政署、移民署等友軍單位，共計出動60車次，250人次，從北到南佈下天羅地網，從西部沿海追到南投深山，一舉將6名人員追緝到案。

幸好緝獲的6名脫逃偷渡犯，以及其餘偷渡犯通過14天檢疫期後均無發燒、咳嗽等症狀，研判未有染病或傳染疾病疑慮，已移送到高雄收容所，準備進行後續遣返作業。

(中時電子報)