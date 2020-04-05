2名外籍船員坦言與船長口角負氣下船，訊後被帶回原船。（許家寧翻攝）

基隆港為北台灣防疫第一道國門，2名緬甸籍貨櫃船員昨與船長發生口角，撂下「我不幹了！」竟逕自下船試圖闖關，還計畫直奔桃園機場搭機返國，所幸偷跑200公尺就在管制站遭警方攔查，經檢疫皆無發燒、咳嗽現象，檢方訊後責付船方帶回船上。

基隆港警總隊刑警隊長蔡彥斌表示，4日上午9時許在基隆港北櫃場管制站查獲2名緬甸籍男性船員下船欲步行出港區，員警立即攔查並通知疾管署派員到場檢疫，兩人雖無發燒、咳嗽，警方仍高規格依防疫作業流程，穿戴全副防護裝備進行遠距離偵訊。

警方表示，經通譯人員到場翻譯，2緬籍船員（25歲）坦言與船長發生口角，一氣之下欲利用船舶靠港作業期間，未經許可離開港區管制站返回緬甸，全案訊後依違反「入出國及移民法」移送基隆地檢署偵辦，並以數位遠距視訊方式實施複訊。

訊後經檢察官裁示，先將2名船員責付船務代理公司帶回原船管理，基隆港務警察總隊呼籲，防疫期間各港區船公司及船代業者，務必加強宣導配合中央流行疫情指揮中心公告，嚴禁外籍船員及工作人員下船登岸入境，如有違法將嚴查究責。

(中時 )