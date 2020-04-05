台東縣環保局今日凌晨1點開始，在觀光夜市收攤後進行全面性消毒。（翻攝照片／莊哲權台東傳真）

台東縣長饒慶鈴慰問工作人員的辛勞。（翻攝照片／莊哲權台東傳真）

台東縣警察局台東分局於清明連假期間在人潮聚集處進行防疫宣導。（翻攝照片／莊哲權台東傳真）

清明連假期間台東縣各大觀光景點及夜市湧入大量遊客，許多居民擔心會把新冠肺炎病毒帶進台東，縣府環保局今天凌晨1點起特別針對觀光夜市人潮聚集處及周邊道路進行全面消毒，縣長饒慶鈴親自到場巡視消毒工作並慰問工作人員辛勞。

饒慶鈴今天凌晨1點，由環保局代理局長郭建成陪同前往台東市正氣路視察消毒工作時表示，清明連假湧入大量遊客，為了讓在地居民能夠安心，連續假期前台東縣防疫消毒大隊已定期巡迴重點公共場所執行消毒工作。

連假期間環保局更是加強火車站、公車轉運站、鐵花新聚落、觀光夜市等觀光客密集區域的消毒作業，週一上班日全台東縣也將持續維持每周巡迴消毒。

台東縣環保局指出，清明連假人潮逐漸散去，今日凌晨1點開始，在觀光夜市收攤後進行全面性消毒，消毒路線包含觀光夜市及周圍商圈，週一上班日將進行大規模環境消毒作業，範圍包括火車站、航空站、港口及公車站等交通場站，另外，也將針對各觀光景點、公園、遊憩區等處全面消毒。

饒慶鈴籲防疫期間許多不便是為了守護大家的健康，希望民眾保持勤洗手及出入高風險環境也請配戴口罩，中央流行疫情指揮中心也表示，為降低社區感染風險，在兼顧民眾合理權益，並顧及國內防疫安全等雙重前提下，分階段鼓勵社會大眾保持社交禮貌或強制保持社交距離，希望民眾同步配合。

另外，台東縣警察局台東分局這幾日在台東市著名夜間景點「正氣路觀光夜市」及「鐵花新聚落」防疫宣導，以大聲公提醒遊客在室內應保持1.5公尺以上、室外則應保持1公尺以上社交安全距離，並呼籲民眾應勤洗手、戴口罩、定期量測體溫，以降低染疫風險。

(中時 )