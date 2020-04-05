全球第二大瑞典服裝零售商H&M 3日發布報告指出，受新冠肺炎疫情影響，3月銷售額暴跌46％，並預計第二財季業績將出現虧損。該公司表示，第二季自然會受到疫情的不利影響，因此會出現虧損。

據《新浪財經》報導，該公司第一財季稅前利潤增長逾一倍，從上年同期的10.4億瑞典克朗增至25億克朗。

(旺報 )

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