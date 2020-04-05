受疫情影響 H＆M上月銷售額暴跌近一半 11:262020/04/05 旺報 林汪靜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （示意圖／shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全球第二大瑞典服裝零售商H&M 3日發布報告指出，受新冠肺炎疫情影響，3月銷售額暴跌46％，並預計第二財季業績將出現虧損。該公司表示，第二季自然會受到疫情的不利影響，因此會出現虧損。 據《新浪財經》報導，該公司第一財季稅前利潤增長逾一倍，從上年同期的10.4億瑞典克朗增至25億克朗。 (旺報 ) #疫情 #瑞典 #服裝 #零售商 #H&M #銷售額 #業績 #虧損 #利潤 #克朗 也許您會感興趣 推薦閱讀 逆全球化危機 台外貿步步驚心 04:092020/04/01 焦點新聞 陸股 疫情趨緩後再啟動能 04:102020/04/01 投資理財 戒慎恐懼 習強調防疫不能麻痺 04:092020/04/02 焦點新聞 權威期刊最新報告 武漢封城 避免逾70萬人確診 04:102020/04/02 兩岸要聞 陸證監會擬對防疫抗疫企業IPO和再融資優先審核 23:152020/04/02 兩岸 疫情嚴峻 影院苦等政府按暫停鍵 04:102020/04/03 生活新聞 影院硬撐 盼政府補助短期歇業 04:102020/04/03 生活新聞 挪威主權財富基金 Q1慘虧逾千億美元 18:242020/04/03 財經 挪威主權財富基金 Q1虧逾千億美元 04:092020/04/04 全球財經 武漢社區4月8日解封 恐生變 04:102020/04/04 兩岸要聞 財經熱門新聞 逃命！巴菲特狂賣這2檔套現百億 背後真相… - 即時 1杯咖啡害慘散戶！謝金河驚曝背後3大幫兇 - 財經 被沙俄害死！頁岩油企、美銀行驚爆倒閉 - 財經 台股死撐…真的殺不下去？專家曝4點突破盲腸 - 即時 港開第1槍！定存股竟不配息 老謝驚曝大危機 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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