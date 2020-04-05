趙又廷和楊冪因《三生三世十里桃花》再創事業高峰。(圖／中天提供)

楊冪、趙又廷、迪麗熱巴主演的仙俠神劇《三生三世十里桃花》6日起將重回中天娛樂台，陪伴觀眾渡過防疫非常時期。該劇播出至今在網路平台創下近530億次的驚人點播數字，不但讓楊冪再添一部代表作品，更讓男主角趙又廷紅遍兩岸三地，迪麗熱巴也知名度大開，成為新一代女神。

《三生三世十里桃花》劇情集結了虐心浪漫、仙俠武鬥的元素，無論首播或重播都能掀起一股追劇熱潮，近日，有一名因為新冠肺炎疫情而忙碌不堪的醫護人員，在她的個人網路平台透露，「在許多睡不著的狀態下，就會重新再看一次《三生三世十里桃花》，因為有女神楊冪的陪伴，才能安心入睡」，沒想到楊冪竟現身留言區親自回覆她「你們是真英雄！加油！要件健康康的早點回家」，楊冪的舉動讓這名醫護人員非常開心，無疑為她在精神上打了一支強心針，粉絲們也大讚「楊冪女神超貼心！」

《三生三世十里桃花》在今年更推出續集《三生三世枕上書》，讓劇迷們相當期待，楊冪再度扮演同一個角色「白淺」，更是新戲一大看點。這回她在續集裡，終於與趙又廷舉行大婚，這更是劇粉心中是相隔3年殷殷期盼的大結局，但其實早在《三生三世十里桃花》中，楊冪與趙又廷已定下婚期，也生下兒子，卻直到續集《枕上書》才完成大婚典禮，網友紛紛回憶「不禁想起3年前那段天天熬夜追劇的日子啊」，但也有人失落趙又廷竟在續集沒有客串，遺憾缺少了夜華(趙又廷飾)登場。想看更多精彩內容敬請鎖定4月6日起，週一至週五晚間8點至10點中天娛樂台《三生三世十里桃花》。

(中時電子報)