你知道「口罩」的閩南語要說成「喙罨」嗎？ 想知道自己的閩南語程度，可參加教育部今年閩南語語言能力認證考試，4月10日上午9時至5月8日下午5時網路報名，外國朋友也能參加，考試報名費為250元，19歲以下免費，8月8日舉行考試。

教育部表示，挑戰進級且通過認證的考生，會贈送專屬獎品；至於團體報名的部分，除了報名人數最多的前500名贈送限量好禮外，如果學校的團報人數超過30人時，還會請各地方政府依權責提供行政獎勵。

教育部閩南語認證考試從2010年開始辦理，至今已累積超過7萬9000人報名。從2018年開始，報名的年齡層主要以7到12歲的考生最多，大約有4300多人，占當年報考總數的40.75％；108年則有5600多人報名，占當年報考總數的48.36％，顯見有愈來愈多年輕學子開始願意接觸並學習閩南語。

為了方便家長共同學習，考試網站還設置「自學資源」專區，其中「學習地圖」整合從基礎至進階學習的閩南語文豐富資料，歡迎多加利用；在「自學資源」還有「試題說明及範例」（含音檔），相信熟悉題型後，大家更能從容應試。

有關考試詳情，請至考試專屬網站下載免費簡章，如有任何問題可電洽承辦單位國立台灣師範大學提供的免付費服務專線：0800-699-566或付費電話(02)7749-3664。

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