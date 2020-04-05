一名社區女保全確診新冠肺炎，傳出是北部某高級社區，引發議論。一名網友在PTT發文自曝，這幾天社區管理變很嚴格，原本熟識的物業、警衛全部換掉，引發鄉民震撼，激動狂問：「之前有女保全嗎」、「哪一個社區 快說」。

暱稱「愛草莓」的網友昨（4日）深夜在PTT發文《你們社區有突然變很嚴格嗎？》，表示這幾天社區突然變的很嚴格，本來有很多出入口全部封鎖起來，「原本熟識的一群物業、警衛全部都換掉了」。

而「新來的團隊人數變多了，在大門口手扶梯入口站了一個消毒，上來後2F的門口又站一個。然後Spa、閱覽室、健身房、撞球間全部都封起來了。進出都要量體溫，然後每出一次電梯，電梯門口的警衛就會往電梯裡消毒，而且是24小時」。他好奇詢問鄉民：「是每個社區都這樣嗎？」。

這篇文章引發鄉民熱議，激動狂問：「你社區本來的保全是不是女的最近不見」、「之前有女保全嗎」、「是高級社區嗎？」、「拜託私訊你住哪個社區」、「哪一個社區 快說」。

不過也有鄉民冷靜表示：「不意外啦」、「你說的一個多月前都在做了」、「一樣啦 很多社區保全都開始緊張了 開始意識到保全風險大」、「離開電梯保全會消毒也好幾個禮拜這樣了 正常吧」。

(中時電子報)