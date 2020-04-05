本周事業運前三名:

1.猴

工作:本周運勢躍升，為第一名。一份力一份踏實，別人無法替你完成的工作，還是要靠自己最保障。

2.龍

工作:本周運勢漸漸爬升，為第二名。經濟景氣持續低迷，業務競爭危機四伏，少賺一點總比沒賺到錢來得好。

2.雞

工作:本周運勢向上，同為第二名。甩開之前的陰霾，力圖振作。此時金錢是王道，電子商務，直播帶貨都是新的學習經營模式。

3.牛

工作:本周運勢不好不壞，依然保持第三名。賺錢不易的時候，要懂得借力使力，多與朋友合作，不要單打獨鬥。

3.鼠

工作:本周運勢上升，同為第三名。工作上的人事大調動，還好你沒事。不過，拓展上層資源關係是本周的重點工作。

(圖/中國時報提供)

本周財運前三名:

1.雞

財運:正財收入為主，卻是連週六日都加班送貨的日子。外賣居多的電子下單，你是最大的受益者。

2.龍

財運:正財收入減少，副業收入增加的一周。手頭上現金不缺，但是不要東張西望在此時進入股市。

3.猴

財運:一分耕耘一分收獲，另類的行業別，沒有受到市場不景氣影響，雖然賺得少一點，比上不足比下有餘，還是知足。

(圖/中國時報提供)

本周愛情運前三名:

1.牛

愛情:未婚女性本周愛情運開啟，因為工作上的業務關係，同行之間能相互了解，也是不錯的美好開始。

2.猴

愛情: 家庭運很好，連續假期開啟室內休閒，唱KTV，看家庭劇院電影，一起烘焙，夜晚再去河堤岸邊散步，好不愜意。

3.狗

愛情:家庭運上升，相濡以沫的感覺，本周因某件重大的誓約與考驗，讓妳們更堅定的在一起，共同迎向未來。

3.雞

愛情:家庭運甜蜜，老婆的朋友就是你的朋友。因老婆而貴，因另一半而拓展人脈，你感謝並珍惜這樣的緣份。

圖/中國時報提供

本周健康運前三名:

1.猴

健康:健康運甚好的一周，維持跑步，健身房運動，薑黃，大蒜精都吃，在疫情特別的時候，一定要顧好自己的身體健康。

2.馬

健康:健康運不錯，藉著連續假期戶外運動，下半身的運動量增加，大腿線條也緊實多了，充滿了精神與活力。

3.龍

健康:健康運勢不錯，只是體力有些透支。維他命B，C不可少，多喝水多代謝，早點上床睡覺更好。

(中時 )