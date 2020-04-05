新冠肺炎疫情目前全球已突破百萬人確診，而隨著時間推移，北半球即將邁入夏季，同時南半球要迎來冬天。而對於氣溫升高後，病毒傳播能力是否減弱？是否像季節性流感會突然消失？有多位專家向《中國科學報》表示，新冠病毒傳播受氣溫影響的可能不能排除，但想透過氣溫升高來控制疫情，機會不大。

廣州中山大學公衛學院王茂團隊搜集大陸以及其他26國家、一共429城市和地區的美日確診人數與溫度相關分析發現，平均氣溫每上升1度C，每日確診人數就增加0.83人，當平均氣溫上升到8.72度C，每日確診人數會達到峰值，接著確診人數才會隨著氣溫上升而減少。

美國《美國醫學會雜誌》在3月30日發布的論文，研究發現了更令人擔憂的結果。研究指出，在江蘇淮安市一個洗浴中心內發生集體感染，而這也證明新冠病毒在高溫高濕的條件下其傳播能力也並未被削弱。

廣州中山大學公衛學院院長舒躍龍認為，SARS疫情之所以能在當年獲得控制，是因為大陸採取了強而有力的防控措施，包含發現病例後迅速進行隔離，並且密切追蹤病例接觸過的人群，以及醫學隔離措施，最終才成功防控疫情。

他強調，夏天氣溫上升可能會降低疫情的流行強度，但是不太可能自然消失。

(中時 )