台中市政府消防局統計去年至今有26起住宅火災，因為家中有安裝「住宅用火災警報器」，而能及早警覺、應變逃生，顯見住警器重要性。消防局呼籲，民眾家中應安裝住警器，強化居家防火安全，市府針對獨居老人、低收入戶及身心障礙者等弱勢族群，今年共購置約3萬多顆住警器補助安裝，每戶可補助一只住警器，有意願者可至鄰近消防隊申請，歡迎多加利用。

消防局表示，人們處於睡眠狀態時，對外界的視覺、觸覺及嗅覺都不甚靈敏，很難覺知火災初期的煙、熱，甚至會因濃煙中的一氧化碳等有毒氣體而越睡越沉，等到驚醒時，往往已經深陷火海，但住警器可於火災初期偵測到煙熱，發出高分貝警示音響，提醒民眾及早發現、即時逃生。

消防局呼籲，依消防法第6條規定，5樓以下透天厝或老舊公寓，民眾應自行購買安裝住警器，可到各大賣場、商場及消防器材行購買，或上網搜尋「住宅用火災警報器」網路訂購。更多住警器種類及安裝方式，歡迎到消防局網站下載「住警器宣導懶人包」說明。

消防局也指出，市府強化居家防火安全，優先補助低收入戶及身心障礙者等弱勢族群，今年共購置約3萬多顆住警器，提升居家消防能量。民眾可到臨近的消防分隊填寫申請表件登記，消防人員將會排定順序到府安裝。

(中時 )