美國新冠肺炎疫情持續發燒，目前確診人數已來到290,024人，死亡案例也達到7,803件。每天都有大批新的病患湧入各間醫院，造成醫療物資消耗巨大。近日有一名美國護士拍片哭訴，醫院提供的防護裝備嚴重不足，主管也不讓她戴自備的口罩，為了保護家人只能選擇離職。

美國伊利諾州一名30歲的護士，日前被任職的醫院安排到由加護病房改裝、專為治療新冠肺炎患者的病房工作。然而，在她上班時卻發現超離譜的狀況，病房內的護士都沒有戴口罩，不只沒有N95口罩，連普通醫用口罩都欠缺。

維拉表示自己跟患有罕見疾病的親人同住，若因公感染新冠肺炎病毒，連帶也會使親人暴露在危險之中；為了保護家人，她詢問上司是否可以戴自己的N95口罩上班，卻遭到上司無情的拒絕，不得以之下只得選擇離職。

她在社群軟體上拍片痛哭，指責自己任職的醫院沒有提供足夠的防護裝備，又不讓自己準備口罩上班，直言護士工作根本沒有受到保障，為了保護自己的家人只能含淚離職。影片上線後已累積13萬的觀看次數，甚至有其他醫護人員將影片轉發到不同的社群平台，起引社會大眾對醫療資源不足的關注。

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(中時電子報)