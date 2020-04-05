美國新冠肺炎疫情嚴峻，一名底特律公車司機上個月拍片怒罵，有位女乘客在車上咳嗽卻沒有任何的掩護，呼籲大家不要那麼自私，請重視疫情的嚴重性。他發布影片幾天後傳出身體不適，在4月2日確診新冠肺炎病逝，享年50歲。

據《NBC》報導，美國一名50歲的公車司機哈格羅夫（Jason Hargrove）在上月拍了一段影片表示，目前正處於新冠肺炎大流行，若在公眾場合咳嗽不遮口鼻是很危險的。當天公車上約有8、9名乘客，其中1名女乘客竟在咳嗽時沒有掩住口鼻，「要知道新冠病毒可以透過空氣飛沫傳播」，對此，替車上其他乘客感到憤怒。

哈格羅夫在影片中強調，希望大家能夠認真地看待這次疫情嚴重性，若非必要就盡量留在家裡，避免因為外出而增加病毒的傳播或是遭到感染。他表示，身為一名公車司機，只想做好自己本份的工作、努力照顧家庭；該名女乘客只是自己公車上的過客，但她卻沒有同理心，在防疫期間沒有做到保護他人也保護自己的行為。

這影片發布後，哈格羅夫不幸在4月2日因感染肺炎而逝世。底特律市長Mike Duggan也公開表示，「所有民眾都應該觀看哈格羅夫的這段影片，在我們關上前門之前，他已被感染了」。希望各位在觀看這影片後，能有所警惕。

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(中時電子報)