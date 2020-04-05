新冠肺炎疫情持續延燒，全球確診數破百萬，而適逢四天清明連假，也讓疫情恐再度出現破口，墾丁3日晚間就出現大批觀光遊客，多數都未間隔一公尺，對於這種爆量現象的原因，有眼尖網友發現可能是屏東縣長潘孟安曾拍攝的一支宣傳影片，讓大家全衝去墾丁玩。

墾丁清明連假湧進大量人潮，恐引爆新冠肺炎「群聚感染」。疫情指揮中心特別發發布國家級警報簡訊示警，要求「墾丁人潮擁擠，暫勿前往」，屏東縣疫情指揮中心也設立恆春前進指揮所，在墾丁大街兩端路口設關卡量額溫，並強烈要求戴口罩。想進墾丁大街的遊客因此折返，人潮已比前兩晚少了約1/3。

而造成大家全衝去墾丁的原因，可能正是因為潘孟安在清明連假開始前，１日在臉書放上一支名為「連假不能出國，搭飛機來屏東！」的37秒宣傳影片。

影片中可見潘孟安親自入鏡，介紹屏東熱門景點，國境之南「鵝鑾鼻燈塔」，更強調，「聽時中部長的話，出國不如在台灣，好玩又安全，推薦大家來屏東走走」、「我們有山有海有離島，來屏東玩，是你最好的選擇」。

影片效果非常好，短短不到1周，就有51萬多的觀看次數，近4萬的按讚數，1千多則留言，近2千次轉分享。

但中央疫情指揮中心同一日才公布「安全社交距離」，為降低感染風險，建議「人與人之間，在室內應保持1.5公尺、室外保持1公尺之距離」。沒想到清明連假人潮爆滿，恐影響防疫，只能說，屏縣府這支影片拍的太成功了。

(中時電子報)