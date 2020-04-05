疫情衝擊 北京要求期末考不准太難 12:522020/04/05 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北京市教委發佈有關於中小學的春季學期教學安排，明確從4月13日開始，中小學將結合實際實現「線上線下」無縫銜接，建立與疫情防控常態化相適應的課程教學機制。據《人民日報》指出，依該通知要求還指出，期末考試由各區統一指導學校組織實施，各校不得額外擴大考試範圍和增加考試難度。 (旺報 ) #考試 #中小 #小學 #教學 #疫情 也許您會感興趣 推薦閱讀 李克強出招 力推消費投資 04:102020/04/01 全球財經 陸股 疫情趨緩後再啟動能 04:102020/04/01 投資理財 權威期刊最新報告 武漢封城 避免逾70萬人確診 04:102020/04/02 兩岸要聞 陸證監會擬對防疫抗疫企業IPO和再融資優先審核 23:152020/04/02 兩岸 疫情嚴峻 影院苦等政府按暫停鍵 04:102020/04/03 生活新聞 影院硬撐 盼政府補助短期歇業 04:102020/04/03 生活新聞 武漢社區4月8日解封 恐生變 04:102020/04/04 兩岸要聞 線上學習好好玩！ 中市培訓視訊教學種子教師 11:062020/04/04 生活 培訓種子教師 中市府推直播教學 04:102020/04/05 地方新聞 曾芋蜻讓孩子愛上音樂 04:102020/04/05 娛樂新聞 兩岸熱門新聞 瑞幸高管恐面臨美欺詐調查25年監禁 賠償112億美元 - 兩岸 - 旺報 川普要出招？美擬對進口原油加徵關稅 - 兩岸 - 旺報 網路泡沫爆裂：瑞幸財務造假 孫正義陷泥淖 - 兩岸 黃山風景區5日一早就達遊客上限 連續2日限流 - 兩岸 - 旺報 武漢無症狀感染者 所在社區取消無疫情認定 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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