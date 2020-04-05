北京市教委發佈有關於中小學的春季學期教學安排，明確從4月13日開始，中小學將結合實際實現「線上線下」無縫銜接，建立與疫情防控常態化相適應的課程教學機制。據《人民日報》指出，依該通知要求還指出，期末考試由各區統一指導學校組織實施，各校不得額外擴大考試範圍和增加考試難度。

(旺報 )