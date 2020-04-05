台中38歲陸姓男子日前早晨7時30分行經美村南路與福南街口附近，因當時外面正下著小雨，又是上學接送的尖峰時刻，他見右前方有輛自小客車正欲倒車，他便停下等待，讓對方先行，沒想到該輛車倒車時卻碰撞到他的車後直接往前加速離去，讓他氣得報警，警方調閱行車紀錄器請發現肇事的45歲王姓男子因雨判斷失準，倒車時不慎碰撞陸姓駕駛車輛，卻未曾下車察看，直接向前駛離，已涉肇逃。

陸男好心停車等待，卻遭王男擦撞，他實在傻眼又生氣，只能先向轄區台中市第三分局報案，經警方調閱行車紀錄器，鎖定王男，請他前來說明為何擦撞後離開？王男竟稱警方表示，當時他在事故地點欲倒車，因完全不知道自己曾與他車發生擦撞，所以才沒有報警就離開等語。

唯警方調閱行車紀錄器，發現當時正值上學尖峰時段車多壅塞，王姓駕駛倒車時，陸男正好在其左後方，王男疑因雨判斷失準，倒車時不慎碰撞陸姓駕駛車輛，影片中陸男車輛也因而產生晃動，王男卻似無感覺未曾下車察看，直接向前駛離。

警方呼籲，下雨除會讓駕駛視線不良，路面濕滑也會讓輪胎抓地力降低，因此雨天開車，駕駛需要更加集中專心，並且注意更多細節，才能確保行車安全。另駕駛人若發生交通事故，也請應依規定報案，切勿僅憑自己的認知判斷便宜行事，警方勘驗雙方車損後，針對王姓駕駛交通事故發生未依規定處置的違規行為，依規定予以舉發。

(中時 )