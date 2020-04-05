新冠肺炎已在全球大流行，目前在全世界已確診了超過120萬例病例。林口長庚兒童一般醫學科主治醫師吳昌騰表示，紐約時報報導，有部分新冠肺炎患者出現腦部受損或精神狀態改變等情況。因此專家推測，新型冠狀病毒可直接入侵大腦，「如果新冠病毒真的會造成急性壞死性腦病（ANE），那就更可怕了！後果一般就是『非死即重傷』」。

吳昌騰在臉書指出，首例新冠病毒引起的急性壞死性出血性腦病的病例，是一名50多歲的女性航空公司工作人員，她因發燒，咳嗽和精神狀態改變，於3月19日被送到醫院急診室，「當時她雖然醒著，但是除了說出自己的名字外，無法回答任何問題。這些症狀持續已有四天。」

吳昌騰說，她即使接受治療病情仍惡化，從輕度偏癱變為四肢偏癱，且再也不能說話。他提醒大家，奸巧又多變的新冠病毒又多一樣臨床表現-急性壞死性腦病。這些患者可能會因意識不清、頭痛、抽搐來急診就醫，此時醫護必須小心，記得要採取防護措施，別讓自己被感染。

(中時電子報)