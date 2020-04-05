新冠病毒攻擊人類不分種族、年齡、性別，但是美國密西根州的疫情調查結果顯示，該州非裔美國人的感染人數及死亡人數明顯較其他族裔還高，分別占總人數35%及40%。

美國底特律新冠肺炎疫情惡化，當地人協助捐贈物資。

《底特律都會時報》（Detroit Metro Times）報導，美國密西根州衛生與公共服務部（Michigan Department of Health and Human Services）2日首度公布該州新冠肺炎人口分布，數據顯示，截至當日，該州417例新冠肺炎死亡病例中，40%為黑人、26%為白人、30%未知，4%為混血或其他。

此外，密西根州近11,000例確診病例中，35%為黑人、25%為白人、34%為未知，另外6%為其他種族。

報導說，密西根州多數確診案例發生在底特律（Detroit），底特律約有8成人口由黑人組成。

密西根州最高醫療行政官員赫勒敦（Joneigh Khaldun）表示，新冠病毒不管種族或階級，會感染任何人，在被邊緣化的社區、貧窮社區容易造成大爆發，尤其是黑人社區。

他說長期以來，非裔美國人就有比較高的比例可能罹患慢性疾病，例如心臟方面的疾病、糖尿病及癌症，而這些人如果染上新冠病毒，情況通常也比較嚴重。

報導指出，密西根州數十年來經濟不平等、種族歧視的情形讓當地許多黑人陷入貧窮，而先前的研究顯示，大量貧窮人口集中的城市，疾病感染率及死亡率也會偏高，因為低收入人口仰賴大眾運輸工具，居住在大型公寓，且從事沒有帶薪病假的工作，例如服務業，他們通常不能遠端工作，必須和大眾近距離接觸。

另外，由於貧窮，他們通常也沒有受到公平的醫療資源。

(中時電子報)