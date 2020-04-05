太空人王牌投手韋藍德(Justin Verlander)偕同辣妻阿普頓（Kate Upton）一起做公益，他們要捐出在賽季暫停時大聯盟所預支的薪資，並拍影片透露將把每周獲得的薪水捐贈給正為新冠肺炎努力的非營利組織，來回饋社會也支持這些辛苦人們的付出。

大聯盟與球員工會達成協議，就算賽季暫停，球員仍能獲得補助款直到5月底，每人所拿到的薪資按不同層級、不同年資領到金額也有差異，根據《今日美國》報導，韋藍德每周能領到3萬3411美元(約101萬台幣)，2個月共可得到28萬6980美元(約869萬台幣)。順帶一提，韋藍德今年的薪資是3300萬美元(近10億台幣)。

韋藍德在影片中和名模辣妻阿普頓一起發聲，他表示這社會還有太多在前線的醫護人員及工作人員需要幫助，也有很多人因這次疫情而丟了工作，「阿普頓和我決定將我每周獲得的薪資捐給為疫情努力的組織，希望能支持他們的工作，也給予他們出色的表現一點鼓勵。」

韋藍德與阿普頓將在領到薪水後，決定要捐贈給哪個單位，同時向大家介紹這組織所做的貢獻，「每個人都在這場危機中受到影響，但是有能力的人，我鼓勵你們留在家中並為控制疫情盡一份心力，也請試圖幫助身邊需要協助的人。」

(中時 )