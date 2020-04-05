侯友宜視察防疫分隊 強調防疫應越趨嚴格 12:222020/04/05 中時 黃世麒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜（中）5日慰問專責防疫的溪崑分隊，並視察分隊載送疑似病患相關演練。（黃世麒攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 分隊接獲任務，隊員穿著全套防護衣裝備的情形。（黃世麒攝） 圖為分隊接獲任務，隊員穿著全套防護衣後送病患至專責醫院的演練情形。（黃世麒攝） 圖為分隊完成病患後送任務返隊，隊員謹慎地脫下全套防護衣的演練情形。（黃世麒攝） 圖為分隊完成病患後送任務返隊，隊員演練運送救護車消毒的情形。（黃世麒攝） 新北市轄下設有8個專責防疫分隊，配置專責載送疑似病患的救護車，內裝以透明塑膠布覆蓋，方便後送任務結束後的全車消毒工作。（黃世麒攝） 隊員穿著全套防護衣裝備（中）。（黃世麒攝） 因應新冠肺炎疫情，新北市長侯友宜5日慰問專責防疫的溪崑分隊，除感謝隊員們這段期間的辛勞，也向社會大眾強調疫情沒有舒緩，應落實社交距離、戴口罩，防疫作為應該要越趨嚴格，不能鬆懈。 (中時 ) #防疫 #疫情 #侯友宜 #北市長 #社交 也許您會感興趣 推薦閱讀 旅宿業「安心防疫」 觀光局每房每日補助1000元 14:232020/04/01 生活 邀旅宿業「安心防疫」 交通部每房每日補助千元 14:382020/04/01 生活 拉大社交距離 台鐵板橋站率先實施 17:082020/04/01 生活 疫情衝擊 宮廟參拜信徒腰斬 04:102020/04/02 地方新聞 宜縣針對公共區域 地毯式消毒 04:102020/04/02 地方新聞 桃竹苗公共場域 防疫大消毒 04:102020/04/02 地方新聞 守護抗疫天使 東北角餐廳贈防疫元氣便當 13:232020/04/02 生活 竹市防疫計程車24小時待命 防疫司機：這份工作很光榮 13:242020/04/02 生活 義大利疫情慘重 留台義籍老神父擔憂求救並表示感謝 21:162020/04/02 政治 泰國今起宵禁 自每日晚上10點起至次日凌晨4點止 04:092020/04/03 財經要聞 生活熱門新聞 一個月前的義大利？急診醫憂：台灣人準備後悔 - 生活 陳時中一句話...宅神凍未條怒酸200字 - 生活 台北達100例！ 最新確診地圖曝光 - 生活 嘉義縣新冠肺炎今日新增1例確診！ - 生活 冷空氣發威 氣象局：濕冷到周四 這天最凍 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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