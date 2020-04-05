分隊接獲任務，隊員穿著全套防護衣裝備的情形。（黃世麒攝）

圖為分隊接獲任務，隊員穿著全套防護衣後送病患至專責醫院的演練情形。（黃世麒攝）

圖為分隊完成病患後送任務返隊，隊員謹慎地脫下全套防護衣的演練情形。（黃世麒攝）

圖為分隊完成病患後送任務返隊，隊員演練運送救護車消毒的情形。（黃世麒攝）

新北市轄下設有8個專責防疫分隊，配置專責載送疑似病患的救護車，內裝以透明塑膠布覆蓋，方便後送任務結束後的全車消毒工作。（黃世麒攝）

隊員穿著全套防護衣裝備（中）。（黃世麒攝）

因應新冠肺炎疫情，新北市長侯友宜5日慰問專責防疫的溪崑分隊，除感謝隊員們這段期間的辛勞，也向社會大眾強調疫情沒有舒緩，應落實社交距離、戴口罩，防疫作為應該要越趨嚴格，不能鬆懈。

(中時 )