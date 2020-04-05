隨著美國新冠疫情日趨嚴重，NBA本季恐將面臨取消命運，《ESPN》名嘴史蒂芬史密斯卻在5日公開放話，「假如詹姆斯與湖人喪失今年球季，我不認為詹姆斯還有機會能在洛杉磯拿到總冠軍！」擺明就在唱衰詹皇與湖人毫無奪冠可能。

會讓史蒂芬史密斯膽敢如此放話主因，在於NBA宣布無限期停賽之前，詹姆斯領軍湖人先後擊敗公鹿、快艇兩大競爭本季總冠軍對手，也讓湖人躍升本季最有可能摘冠球隊，沒想到隨著新冠肺炎疫情爆發，NBA本季喊卡機會越來越大。

更重要的是，35歲的詹姆斯本季明顯打法出現改變，除了減少持球突破進攻次數，更增加自己傳球次數，讓他本季場均10.6次助攻創下生涯新高，同時也居聯盟助攻王，等到下個球季開打，詹皇又老了1歲，難保不會影響他的體能。

假如NBA最後因為新冠疫情取消本季所有賽事，詹姆斯和湖人無疑成為最大的受害者，等到下個球季重新開打，除了快艇「雙星」里歐納德、保羅喬治可望完全恢復健康，勇士「浪花兄弟」柯瑞、克雷湯普生也將復活，湖人爭冠變數更大。

(中時 )