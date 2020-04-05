茵芙、徐瑋吟、顏永烈、解婕翎以及五熊日前上《一袋女王》分享自己一朝被蛇咬十年怕草繩的親身經歷。茵芙說921地震時，看到滿地都是被地震搖下來的東西，剛醒來的她還以為家裡遭強盜，急著要去房外找媽媽，一走出房門她小心翼翼的避開玻璃，卻突然腳底板一個刺痛，她就邊喊痛邊找媽媽，兩人會合手電筒一照才發現她流血了，媽媽趕緊抓著茵芙從六樓走樓梯一層一層走下樓，她說每踏一次階梯都跟滿清十大酷刑一樣超痛的，一直到一樓外面後手電筒一照才發現有跟圖釘狠狠的扎進她的腳底，因為有點太晚處理，加上當時停水停電，傷口不好處理，後來竟然花了快兩個月才康復。

徐瑋吟說有次國中放學喝了姥姥煮的鯧魚米粉，最後想喝魚湯當結尾，鯧魚長長的刺竟然卡在喉嚨深處接近末端的地方，媽媽跟姥姥讓她喝醋軟化魚骨和吞白飯都無效，最後媽媽竟然叫徐瑋吟去睡覺，想說去平躺一晚應該就好，她說不躺還好一躺下異物感超嚴重，然後開始一直咳嗽，咳到整晚不能睡之外，還整個失聲，只好一早起來哭著求媽媽帶她去看醫生，醫生就在完全沒有麻醉的情況下，用器具直接伸進她的喉嚨裡把魚刺夾了出來，雖然魚刺拿了出來，但因為太晚處理加上又喝了太多醋，傷口過度感染，害得她整整個一個月不能講話。

(中時 )