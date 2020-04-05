女星陳艾琳與「MP魔幻力量」前鼓手阿翔離婚後，再度覓得人生真愛，去年與Alex(顏庭笙)登記結婚，同年底迎接女兒「巧巧寶」到來，而兩人當初同為《大學生了沒》班底，認識其實已經11年，然琳琳最近po文表示交往前並未真正陪伴，「於是對對方都保有了想像」，然決定攜手邁向下個階段後「成為了我們彼此都厭惡的模樣」，坦言結婚懷孕期間，關係惡化到巔峰。

陳艾琳昨在IG分享心情，給自己提問，若是沒有女兒，「我們會不會依然睡在彼此身旁？」，透露之前分享跟丈夫爭吵後和好的截圖，引發迴響，於是分享婚前、婚後兩人的心路歷程，坦言其實結婚懷孕那段日子，因為對未來一知半解的惶恐，「是我們爭吵的巔峰」。

婚前從未爭執過的兩人，身為有共同興趣的異性朋友，只是相伴去吃飯、打牌、出遊，沒什麼環節需要吵架，於是對彼此的想像都很好「我們不像我們所交往的，總是蠻橫不講理的對象」，然當他們在彼此最黑暗的日子碰頭，決定一起相伴撐過痛苦後，爭吵開始了，「成為了我們彼此都厭惡的模樣」。

準備結婚那段時間，陳艾琳覺得Alex不夠上進、不夠有能力，「我討厭他不符合我標準的生活習慣，我看不順眼他堅持我不認同的思想」，而Alex則不能接受琳琳易怒、雙重標準、總愛冷戰以及惡言相向，「他不能理解為何我無法給予包容，如果我真如同我告訴他的『我愛他』」。

女兒出生後，陳艾琳仍會抱著孩子對老公大吵、尖叫、哭泣，Alex一再告誡她不能這樣，會影響到孩子，但她沒聽進去，直到某次Alex說了重話「你這次真的令我好不舒服，令我完全無法接受」，陳艾琳在螢幕另一頭完全愣住，然後變得害怕「害怕為什麼我們會變成這樣，檢討為什麼我會讓好脾氣的老公對我說出『你真的很令人無法接受』這樣的話」，而她直到最近才明白，「感情的昇華不在於完全沒有爭吵」，而是每次爭吵後，縮短並優化和好的過程，「不要計較誰先開口、誰先軟化，而是把握珍惜相處的日子，才是好好的體現愛和在乎」。

(中時電子報)