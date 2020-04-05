女星陳艾琳與「MP魔幻力量」前鼓手阿翔離婚後，再度覓得人生真愛，去年與Alex(顏庭笙)登記結婚，同年底迎接女兒「巧巧寶」到來，而兩人當初同為《大學生了沒》班底，認識其實已經11年，然琳琳最近po文表示交往前並未真正陪伴，「於是對對方都保有了想像」，然決定攜手邁向下個階段後「成為了我們彼此都厭惡的模樣」，坦言結婚懷孕期間，關係惡化到巔峰。

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如果沒有顏蘵 我們會不會依然睡在彼此身旁？ 前陣子我將和顏爭吵過後和好的訊息 截圖分享在限時動態 收到了不少迴響 多半是向我道謝 謝謝我給了他們 對他人 也為自己釋懷的方法 其實在懷孕結婚的那段日子 因為對未來一知半解的惶恐 是我們爭吵的巔峰 我認為他不夠上進 不夠有能力 我討厭他不符合我標準的生活習慣 我看不順眼他堅持我不認同的思想 他無法接受我易怒的性格 雙重的標準 他認為我喜好冷戰和惡言相向 他不能理解為何我無法給予包容 如果我真如同我告訴他的 我愛他？ 我回想我們認識的這十一年 我們是彼此的異性朋友 我們有相同的興趣 我們從未有過爭執 但我們也從未真的陪伴對方 只是吃拉麵 看電影 打牌 去海邊 去誠品閒晃 沒有什麼環節需要吵架 於是我們對對方都保有了想像 我們不像我們所交往的 總是蠻橫不講理的對象 可終當我們在彼此最黑暗的日子碰頭 決定和對方一起渡過苦楚 我們交往 我們走到人生都不曾到過的階段 然後爭吵 然後也成為了我們彼此都厭惡的模樣 孩子出生後我依然抱著孩子和老公尖叫哭泣 大吼大吵 他一再告誡我不能如此 不能影響孩子 我沒有聽進去 直到某一次他說出了 你這次真的令我好不舒服 令我完全無法接受 這樣的話 我在螢幕那頭愣住了 從原先的強硬 到檢討 到害怕 害怕為什麼我們會變成這樣 檢討為什麼我會讓好脾氣的老公 對我說出你真的很令人無法接受這樣的話 於是那些po出來的對話在先前也不曾有過 那是直到最近我才明白 感情的昇華 不在於完全沒有爭吵 而在於每一次的爭吵過後 我們都能縮短和好所需要的時間 和優化和好所需要的過程 不是用言語堆疊厭惡 用冷戰延續痛苦 不要計較誰先開口 誰先軟化 而是把握珍惜相處的日子 才是好好的體現愛和在乎 因為愛 我只想讓我們從爭吵這環節脫離 因爲在乎 所以我不想我們的生命裡再多上幾天忽視彼此的過程 於是如果沒有顏蘵 我們會不會依然睡在彼此身旁？ 我想未必 我想我可能就因為某一次的爭吵 而在沒有牽絆下說出了無可挽回的話 任性的認為自己 總能有更好的選項 可因為牽絆 因為愛而出現的她 因爲這個長得像你像我的小生命 使我們的連結是那麼的緊密 使我願意把所有心力放在修復和進化這個小家庭 而想不透除了她們 還有什麼能成為我最愛的 於是我剩下的只有感謝 感謝這些安排 感謝顏蘵到來 讓我知足 讓我體悟 當白紙沾上了污點 不要害怕它 而是將它用心的 描繪成一朵一朵美麗的小花 #chenailingnote

陳艾琳👶🏻（@chen_ai_ling51）分享的貼文 於 張貼

陳艾琳昨在IG分享心情，給自己提問，若是沒有女兒，「我們會不會依然睡在彼此身旁？」，透露之前分享跟丈夫爭吵後和好的截圖，引發迴響，於是分享婚前、婚後兩人的心路歷程，坦言其實結婚懷孕那段日子，因為對未來一知半解的惶恐，「是我們爭吵的巔峰」。

婚前從未爭執過的兩人，身為有共同興趣的異性朋友，只是相伴去吃飯、打牌、出遊，沒什麼環節需要吵架，於是對彼此的想像都很好「我們不像我們所交往的，總是蠻橫不講理的對象」，然當他們在彼此最黑暗的日子碰頭，決定一起相伴撐過痛苦後，爭吵開始了，「成為了我們彼此都厭惡的模樣」。

準備結婚那段時間，陳艾琳覺得Alex不夠上進、不夠有能力，「我討厭他不符合我標準的生活習慣，我看不順眼他堅持我不認同的思想」，而Alex則不能接受琳琳易怒、雙重標準、總愛冷戰以及惡言相向，「他不能理解為何我無法給予包容，如果我真如同我告訴他的『我愛他』」。

女兒出生後，陳艾琳仍會抱著孩子對老公大吵、尖叫、哭泣，Alex一再告誡她不能這樣，會影響到孩子，但她沒聽進去，直到某次Alex說了重話「你這次真的令我好不舒服，令我完全無法接受」，陳艾琳在螢幕另一頭完全愣住，然後變得害怕「害怕為什麼我們會變成這樣，檢討為什麼我會讓好脾氣的老公對我說出『你真的很令人無法接受』這樣的話」，而她直到最近才明白，「感情的昇華不在於完全沒有爭吵」，而是每次爭吵後，縮短並優化和好的過程，「不要計較誰先開口、誰先軟化，而是把握珍惜相處的日子，才是好好的體現愛和在乎」。

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(中時電子報)

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