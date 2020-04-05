男星梁赫群與老婆Stacey婚後生下兒子小寶，父子年齡相差40多歲，可說是老來得子，Stacey也經常在臉書分享一家三口的生活照，看起來相當美滿。不過梁赫群近日為了兒子的教育問題感到十分頭大，因為小寶不僅在外嗆店員，在家更是動手打長輩，可說是無法無天！

據《自由時報》報導，梁赫群相當寵愛小寶，每次一收工就衝回家，就是為了在小寶入睡前能陪他玩個短短的10分鐘。不過，最近小寶常出現「超乎常理」的行為，讓梁赫群忍不住問：「為什麼他變成這個樣子？」

梁赫群表示，有人說是因為太疼孩子所造成，但他卻認為自己從小和父親梁修身有隔閡，所以才想和自己的兒子建立「朋友關係」，導致小寶無法無天；他嘆：「一直在測試我們的底線跟忍耐度。」

梁赫群相當寵愛小寶，很珍惜親子相處時光。（圖／梁太的婚顧生活 臉書）

日前小寶在超商買飲料，女店員逗他說道：「你笑一個，我給你吸管。」但小寶卻回：「妳不要囉哩叭唆！」站在一旁的梁赫群聽了超傻眼，只得趕緊向店員道歉。不僅如此，近來小寶還學卡通裡面的超人玩角色扮演，開始打爸媽和爺爺！

梁赫群為此也處罰小寶關廁所或罰站，以前小寶還會哭到發抖，但年紀越大越不怕罰；如果關廁所的燈，他索性就坐在浴室的板凳、手托著下巴等時間，一點都不怕。主持節目一把罩的梁赫群在育兒課題上，遇到嚴重瓶頸，讓他忍不住嘆這真是人生的難題！

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(中時電子報)