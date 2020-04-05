5日一早，黃山風景區已達遊客上限，停止入園。據黃山風景區管委會官網7時39分消息指出，截至目前，景區進山人數已達到遊客流量限制2萬人，停止遊客入園，請遊客選擇其他旅遊路線，或改日進山。

《澎湃新聞》報導，黃山風景區4日也在一早採取了限流措施。4日9時22分，黃山風景區管委會官網消息指出，截至目前，景區進山人數已達到遊客流量限制2萬人的80％，即將採取限流措施，黃山風景區管委會後於10時28分宣布，景區進山人數已達到遊客流量限制2萬人，停止售票。

黃山風景區管委會官網顯示，4日，大陸清明小長假第一天，黃山風景區天氣晴朗，由於對安徽省居民免門票，景區吸引了較多省內遊客前來遊覽。4日上午，黃山風景區客流車流量較3日明顯增加，由於實行核驗安康碼、測溫等疫情管控措施，景區換乘中心遊客通行相對正常情況較慢。為了提高通行能力，從4日開始，黃山風景區開放了南大門集散中心和南大門分中心兩個換乘點，分散遊客購票進山，景區客運公司安排了120輛客運大巴，每小時可單程運送遊客5300人，開放了8條安康碼核對通道，同時，還在兩個換乘點分別設置了紅外線熱影像儀，實行無接觸體溫檢測，一旦發現遊客體溫異常，立即自動報警，按防控要求規範處置。

據了解，之前受疫情影響，自1月25日下午3時起，黃山風景區暫停對外開放，隨著疫情逐漸平穩，黃山風景區於2月21日起恢復開放。

(旺報 )