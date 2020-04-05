慈濟捐贈1500個「安心祝福包」，提供給新竹縣政府，將提供給居家檢疫、居家隔離者。（莊旻靜攝）

慈濟捐贈1500個「安心祝福包」，提供給新竹縣政府，將提供給居家檢疫、居家隔離者。（莊旻靜攝）

新冠肺炎疫情持續嚴峻，新竹縣總計有超過千名居家隔離、檢疫者，新竹地區慈濟志工特別準備1500個安心祝福包給新竹縣，期望能助居家隔離、檢疫者平安度過不能外出的時光，新竹縣長楊文科也表示，各界投入防疫，期望居家隔離、檢疫者也能平安健康。

80多名慈濟志工5日上午齊聚新竹靜思堂，「打包」1500個「安心祝福包」，內容包含五穀粉、健康穀糧、保健品、靜思語、「健康」平安吊飾和愛心祝福卡等，將一併與新竹縣政府提供的關懷包一起發放給居家隔離、檢疫者。

新竹縣政府提供的關懷包內容包含溫度計、14個口罩、消毒水、關懷手冊等，除了慈濟充實關懷包內容，中華電信也提供防疫關懷包，給居家隔離、檢疫者14天線上免費服務，點閱串流科技加碼提供新竹縣1000份MagV快訊閱讀序號卡，開通後可免費線上閱讀超過300本雜誌。

楊文科表示，目前縣內有超過千名居家隔離、檢疫者，希望透過各界的協助，祝福他們平安度過不能外出的時光。行政處長邱俊良表示，慈濟的「安心祝福包」預計8日捐贈，將再透過衛生、民政系統，發送給居家隔離、居家檢疫者。

(中時 )