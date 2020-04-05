台南市長黃偉哲（前）至楠西區農友謝明樹棗園體驗田間農務的工作，幫忙採收、包裝要銷日的蜜棗。（劉秀芬攝）

台南市長黃偉哲（左二）至楠西區農友謝明樹（右二）棗園體驗田間農務的工作，幫忙採收、包裝要銷日的蜜棗。（劉秀芬攝）

台南楠西區農友謝明樹栽種的蜜棗、紅龍果獲獎無數，以外銷市場為主，今年雖遇新冠肺炎疫情，出貨至日本棗子仍有7噸多，每盒2.5公斤棗子售價高達7500日圓，每顆約要新台幣155元。目前最後一批珍蜜品種正要採收，台南市長黃偉哲5日也挽起袖子當起一日農夫，體驗田間農務的工作，幫忙蜜棗的採收包裝。

謝明樹中年從造船公司轉業，在楠西區租地經營品利農場，從挫折中不斷鑽研，找出適地適種果樹，現以栽種棗子、火龍果、百香果為主，改善栽培管理技術，提升產量及品質，所培育的蜜棗大如蘋果，甜度達16~18度，征服日本人的胃，黃偉哲讚揚謝明樹是台南農業之神也是台灣農業之光。

謝明樹種植的蜜棗以珍愛、珍蜜品種為主，目前仍在採收珍蜜為晚生種品種可採收至清明節過後，珍蜜品種具有甜柿的外型，大如小蘋果、皮薄多汁又稱爆漿蜜棗，含豐富維他命C，黃偉哲現場品嘗，大讚好甜好好吃，推薦國人食用。

謝明樹的珍蜜蜜棗2018年3月首度代表台灣外銷日本即征服日本人的胃，2019年又進軍東京食品展，提高台灣蜜棗在世界的能見度。今年外銷日本的蜜棗中每3顆就有2顆來自他的果園，版圖遍及中國、香港、新加坡、馬來西亞、加拿大等國，國內市場如美式賣場及社區超市都吃得到。

農業局長謝耀清表示，謝明樹27公頃果園全部採用自己研發的抗強風螺旋織網設施栽培，可減少颱風帶來的損失穩定產量，克服農業看天吃飯的問題，另開發網室內捲揚式防雨設施，解決春雨時期蜜棗裂果與果實品質不佳的問題，順利調節產季至4月中。

農業局表示，謝明樹曾當選模範農民、產銷履歷達人、全國十大神農，並取得GLOBALG.A.P.國際驗證及清真驗證，符合國際化的流程及品管，值得做為農友學習的典範。

(中時 )