苗栗縣環保局請來專家教導將廚餘變堆肥。〔苗栗縣環保局提供／謝明俊苗栗傳真〕

苗栗縣環保局設立廚餘堆肥場來處理廚餘。〔苗栗縣環保局提供／謝明俊苗栗傳真〕

針對未來廚餘養豬可能全面退場，廚餘處理將成為另一個環保課題，苗栗縣環保局為使廚餘順利去化，已在全縣設置5處堆肥場，未來還要在卓蘭增設一處，環保局並邀請專長前來指導，全力推動廚餘回收再利用。

環保局指出，自2018年爆發非洲豬瘟後，中央為防範非洲豬瘟，對違規使用廚餘餵豬的養豬業者祭出重罰瘟，未來廚餘養豬也可能隨時全面退場，使得回收廚餘的業者逐漸減少，導致廚餘去化受到挑戰。

環保局表示，為使廚餘順利去化，環保署從2018年度開始補助有設置廚餘堆肥相關設施需求的縣市，目前苗栗縣共有5處堆肥場，分別位於苗栗市、頭份市、竹南鎮、苑裡鎮及西湖鄉，未來將於卓蘭鎮新增1處堆肥場，投入廚餘回收再利用工作。

環保局積極向環保署爭取補助廚餘堆肥所需設備的經費，並於日前邀請3位專家學者，至鄉鎮市公所堆肥場現場，就廚餘堆肥操作程序、堆肥成品品質狀況進行輔導及給予建議。

環保局長陳華盛表示，經過專家學者輔導與環保署補助設備，加強鄉鎮市清潔隊人員相關知識，妥善運用廚餘製作出品質佳的堆肥，以提高苗栗縣堆肥廠處理廚餘量能及優化廚餘去化管道，使廚餘確實回收循環再利用，有效解決本縣廚餘去化問題。

(中時 )