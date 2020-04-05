◎鄒族部落鹿園 梅花鹿迎賓

嘉義縣番路鄉逐鹿社區受新冠肺炎疫情影響，團客銳減，不少員工都放起無薪假，原預計3月初開幕的鹿園也因此延期，園區仍有零星工程，逐鹿社區理事長莊莫俄表示，鹿園已開始試營運，歡迎遊客前來與鹿同歡。

◎呆萌豆腐鯊 游進花蓮港

海洋最大的魚類「豆腐鯊」，近年因濫捕幾近絕跡於台灣海域而下令禁捕，一尾長約5公尺的保育類鯨鯊，日前被發現游進花蓮港東堤覓食，身上的斑點清晰可見，悠游呆萌模樣，讓釣客相當興奮，紛紛將釣竿收起來，深怕驚擾這尾嬌客。

◎拍環頸雉撩妹 鳥友拂曉出擊

春天在台東市郊，經常可看到發情的環頸雉公鳥昂首振翅的「叫春」畫面，而為了拍攝環頸雉跳求偶舞「撩妹」，甚至是交配的鏡頭，許多鳥友天還沒亮就在環頸雉出沒的熱點，搭偽帳等著好戲登場，「起得比雞早」成了最佳寫照。

◎巧遇棕簑貓 鳥友直呼賺到了

台東鳥友在卑南鄉利嘉林道賞鳥時，巧遇平時罕見的棕簑貓正享受日光浴，只見牠打了個呵欠後，慢吞吞離去，前後約3分鐘的驚喜，鳥友直說「賺到了」；台東林管處長劉瓊蓮表示，當地因部落的守護，及林管處的約束措施，生態豐富，宛如野生動物天堂。

◎可可酷愛精靈球Plus 主人也沒轍

桃園許姓民眾熱愛玩「寶可夢」遊戲，為此購買任天堂公司販售的「精靈球Plus」，外表就跟電玩裡的精靈球一模一樣，不料家中的貓咪「可可」一看到「精靈球Plus」就相當熱愛，甚至還不給飼主拿走，讓許男哭笑不得。

◎吉娃娃有怪癖 睡覺要翹屁股

桃園一隻吉娃娃「阿福」外表和一般小狗沒有不同，但卻有個「怪癖」，睡覺堅持屁股要翹高高，有時滑落還會趕緊恢復到原本的「翹屁」姿勢，模樣超逗趣，飼主劉小姐一度把牠拍成影片放上網，引發網友熱議，直讚「超萌」。

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(中時電子報)