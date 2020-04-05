童綜合醫院醫療副院長吳肇鑫看到連假出遊人潮，透過臉書發文感嘆「昨天的台灣！1個月前的義大利！」（資料照片／王文吉攝）

兒童節、清明節連假，中、南部許多景點湧現人潮，台中童綜合醫院醫療副院長吳肇鑫看到旅遊人潮，以「非常心灰意冷的急診室醫師」發文感嘆「昨天的台灣！1個月前的義大利！」他透過臉書表示，義大利現在很慘我們都知道，也很同情，但是1個月前他們就是不把新冠肺炎當一回事！當一回事很難嗎？

吳肇鑫說，盡量宅在家、出門戴口罩、不要到人潮擁擠的地方、勤洗手？。很囉唆、但是很有用，可惜好像越來越多人有僥倖的心態了。回首1個月前各國的感染數字，台灣人準備要後悔了嗎？

光田綜合醫院策略長王詩婷也在臉書發文表示，清明連假，看到很多人去墾丁、聚餐、露營，真的讓我非常非常...... 我想了很久為什麼有這種心態，我的結論是「這些人愛玩、意識低、沒有基本防疫概念、根本不在乎、不見棺材不掉淚。」

王詩婷說，台灣到目前為止，疫情算是控制得相當好，但醫界這2天精神緊繃，因為17年前的SARS就是清明假期過後大爆炸。所以為了自己、家人、社會、經濟的健康，請你別群聚。醫護人員、醫療院所365天為你服務，從來無法享受「連假」。

(中時 )