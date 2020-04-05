苗栗縣衛生局再次說明不同口罩的適用場合。〔苗栗縣衛生局提供／謝明俊苗栗傳真〕

苗栗縣衛生局再次說明醫療口罩的適用場合。〔苗栗縣衛生局提供／謝明俊苗栗傳真〕

苗栗縣口罩之亂至今仍未停息，多個鄉鎮市的健保藥局每天仍有民眾排隊買口罩，苗栗縣衛生局為了免除部分民眾排隊買口罩的困擾，特別再把不同類的口罩使用方法及場合再作一次介紹，民眾可選用布罩，讓醫療口罩留給最需要的人。

衛生局表示，目前市售口罩，可分為：醫用口罩、活性碳口罩、布口罩及N95口罩。醫用口罩又分成兩類，一種是第一等級的一般醫用，也是目前民眾常用的一種，另一種為第二等級的外科手術口罩。它們都有三層，外層是有顏色的不織布，經過防潑水處理，可預防飛沫傳染，中間則是靜電過濾層，能夠過濾、吸附細菌，內層為吸水的材質，可以吸收戴口罩者的口沫，用於阻隔飛沫、微粒及細菌穿透，可避免疾病散播與傳染。

其次是活性碳口罩，裡面含有活性碳具有多孔隙的結構，過濾層主要功用在於吸附有機氣體、具惡臭的分子，並非用於過濾粉塵，不具阻隔細菌穿透的功能，對於阻絕懸浮微粒及細菌穿透，效果並不佳。但有些經衛生福利部核准具醫療器材許可證字號之醫療活性碳口罩，就具有功效、屬於醫療等級。

第3是布口罩，具有阻擋飛沫的效果，可以適當選用。大部分的病毒在傳染時，都是包在飛沫裡，健康民眾在通風環境或開放空間，與人距離一公尺以上時，不需要佩戴口罩，如果還是想要佩戴口罩，這個時候就可以考慮選用「布口罩」。

第4是N95口罩，可阻擋95％以上的次微米微粒，密度非常高，佩戴後或會感到難以呼吸，不適合一般民眾長時間配戴，所以民眾在日常疾病的預防上，使用醫用口罩就足夠了。

衛生局提醒民眾，患有慢性病、呼吸道症狀及需要進出醫療院所的民眾，務必要配戴醫用口罩。健康民眾可以考量自己所處的環境狀況，選擇不需要佩戴口罩或是佩戴上述挑選要訣的布口罩，請將醫用口罩留給有需要的人。

(中時 )