樂天桃猿Rakuten Monkeys2020年度開戰宣傳片早在一個月前已經「超前部署」，今由王溢正登場，「Rock You」四大系列完全呈現戰出來，繼林泓育「泓如海」之後，壓軸代表王者樂天震憾對手！

影片中王溢正先從過去被敲全壘打的轉播畫面中緩緩進場，隨後牆上的骰子燈飾暗下，代表王牌投手的「ACE」燈飾亮起，代表王溢正並非網友口中的「骰子型投手」。樂天桃猿提到，「你相信王溢正嗎？在每一個關鍵時刻出手奪勝的王牌不容質疑，『正如王的無敵桃猿』、不敗的真命天王，重磅登場！」

在公布的主視覺設計當中，Rakuten的桃猿男兒勇敢樂天，林泓育、陳俊秀、王溢正、陳禹勳等「樂」男享受比賽，Rakuten Monkeys和10號隊友齊唱歡樂搖滾的歌曲，一起挑戰全世界！但在這一系列的開戰影片當中，林泓育、陳俊秀、王溢正、陳禹勳收起笑容，專注面對每一個挑戰，反差甚大。

Rakuten Monkeys來到新的世界，迎接新的視野，桃猿男兒林泓育、陳俊秀、王溢正、陳禹勳為了球隊宣傳上山下海，「Rock You」征服對手四版的主題影片將合而為一成為第五系列最終版，號召桃猿大軍到位，勇敢樂天奮戰每一天！雖然目前因疫情而閉門開打，但Rakuten Monkeys 「Rock You」系列最終版仍將在4月11日首播。

(中時 )