男團「OLD派聯盟」成員黃丹尼、阿Ben、阿弟、Kido、大棣、Dennis近日參加鄭偉柏、瑪麗主持的MOMO綜合台節目《E!Studio藝鏡到底》，宣傳首支單曲〈STILL ON FIRE〉。六人分別來自當年超夯偶像男團B.A.D、Energy、K-ONE、強力重拍，他們在節目上透露，過去男團幾乎「王不見王」，不可能上同一個節目，就連演出也得前後錯開現身，但其實私下都是好友。

有次B.A.D、Energy在彰化辦活動，阿弟不慎腳受傷，黃丹尼不顧「競爭關係」，直接帶他到自家醫院治療，主持人鄭偉柏直呼：「這是出於人道主義，唱片公司還能擋嗎？」這個事件讓他們變熟，後來B.A.D會到Energy的舞蹈教室找阿弟，等候在外頭的Energy粉絲看見驚呼：「B.A.D耶！」黃丹尼說：「OLD派聯盟蠻好的，雖然來自不同團體，把所有東西拿開，我們就是熱愛唱歌跳舞的一群男生。」

瑪麗（左起）、OLD派聯盟與鄭偉柏開心合照。（E!Studio藝鏡到底提供）

而阿Ben透露，當年有小女生歌迷直接把他們的B.A.D專輯LOGO刺青在虎口上，只希望他們記得她的名字，但他也坦言：「我還是不記得名字，她要不要把刺青改掉？」他也曾收過歌迷寄來的信，一打開全都是紅字，仔細一看發現竟然是「血書」，讓他超害怕。

阿弟、Kido則曾被印尼棕櫚油王邀請至印尼小島表演，這名富豪的女兒特別喜歡台灣男團，Energy、K-ONE都曾被他們的豪華直升機、千萬轎車接送，排場超大，Kido說：「島上面還有摩天輪、雲霄飛車，是富豪為了她女兒蓋的迪士尼縮小版。」表演完慶功吃飯時，這名富豪更倒滿五個杯子的醬油，跟K-ONE團員說：「你們喝一杯，我就給五萬！」超級豪氣。

(中時 )