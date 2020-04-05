行政院長蘇貞昌今日上午至中央流行疫情指揮中心視察並表示，有很多國家直接鎖國、封城，甚至有些政府直接命令人民不准出門，全世界大概有40億人口已經被禁足。台灣現在能正常生活、活動，是國人一起努力，得來不易。但蘇貞昌似乎忘記2周前教育部才公告高中以下師生出國禁令。

教育部於上月20日晚間公告，公私立高中以下學校職員，自即日起至7月15日，師生若未經許可出國者，將依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第16條第3款規定，處最高新台幣100萬元以下罰鍰。

蘇貞昌說，希望國人同胞一起做好防疫，未來也會把紓困、經濟做好。台灣不但被世界誇讚做得很好，還行有餘力，幫助其他更需要幫助的國家。

有媒體問到，台南市長黃偉哲近日指出，像夜市、大賣場、菜市場都沒有戴口罩的人，中央是否應該想辦法規範。蘇貞昌回應，政府一直不願意用強制重罰的手段，而目前防疫指揮官陳時中都有公布適當的社交距離，只要做好，就能有好的結果。

蘇貞昌表示，目前沒有考慮把51勞動節連假拆開的規劃，相信國人會做好自我管理。

蘇貞昌說，口罩產量從1天188萬片成長到1天1320萬片，目標將是1天1500萬片。到了4月9日就能變成14天小孩10片、大人9片。

新北市長侯友宜近日指出，中央要求民眾戴口罩，是不是官員自己在立院或院會也要以身作則。蘇貞昌表示，防疫指揮官都有做很明確的規範，提醒國人戴口罩的準則和時機，希望大家能夠一起遵守。

(中時 )