交通部觀光局的桃機旅客服務中心員工因「接待」確診的主管之子，疑致兩人染新冠肺炎，連自己的五歲兒子也確診。交通部長林佳龍今早受訪時說，觀光局長周永暉已自請處分，調任為交通部參事。由原本副局長張錫聰擔任暫代局長。

林佳龍今天早上到指揮中心開會時表示，觀光局、交通部同意，予以調職，由張副局長代理觀光局長。他表示，作為主管機關，周局長有監督不周有疏失之處，他自請處份。而交通部經過調查後決定與調查後，最後決定由張錫聰副局長擔任。

(中時 )