觀光局長下台 林佳龍：周永暉調參事 12:442020/04/05 中時 鄭郁蓁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 圖為觀光局長周永暉。（本報系資料片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 交通部觀光局的桃機旅客服務中心員工因「接待」確診的主管之子，疑致兩人染新冠肺炎，連自己的五歲兒子也確診。交通部長林佳龍今早受訪時說，觀光局長周永暉已自請處分，調任為交通部參事。由原本副局長張錫聰擔任暫代局長。 林佳龍今天早上到指揮中心開會時表示，觀光局、交通部同意，予以調職，由張副局長代理觀光局長。他表示，作為主管機關，周局長有監督不周有疏失之處，他自請處份。而交通部經過調查後決定與調查後，最後決定由張錫聰副局長擔任。 機場接機成破口 周永暉遭拔局長堅稱：無關連 觀光局長遭拔官 蘇貞昌定調：督導不周 (中時 ) #副局長 #交通部 #觀光局長 #林佳龍 #參事 也許您會感興趣 推薦閱讀 機場爆疫情後神隱 觀光局長近況曝光 12:502020/04/01 生活 大眾運輸全面戴口罩首日引民怨 民眾黨籲交通部妥善安排 13:162020/04/01 生活 邀旅宿業「安心防疫」 交通部每房每日補助千元 14:382020/04/01 生活 防疫計程車車資補貼 交通部出一半 19:072020/04/01 生活 心疼案269 林佳龍再開砲：該檢討的是他 19:452020/04/01 生活 臨時院會徐國勇未出席 僅林佳龍戴口罩 13:572020/04/02 政治 觀光局主秘翹班害人染疫 林佳龍坦言「個案確實有隱瞞」 14:272020/04/02 政治 昨不戴口罩今卻成唯一者 林佳龍：自己會看情況 14:492020/04/02 政治 連假往花東塞 林佳龍：經濟還是要維持 15:332020/04/02 政治 交通部補助導遊領隊 也能月領1萬 04:102020/04/03 政治要聞 生活熱門新聞 一個月前的義大利？急診醫憂：台灣人準備後悔 - 生活 冷空氣發威 氣象局：濕冷到周四 這天最凍 - 生活 發燒空姐曝台灣疫情真實情況：病房全滿了 - 生活 台北達100例！ 最新確診地圖曝光 - 生活 鍾南山推2食物 抗新冠肺炎提升免疫力 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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