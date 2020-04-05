玖壹壹師弟187INC團員彫柏，開春後晉升老闆，開設自己的品牌「紫流紋身」，他從事專業刺青工作長達10年，親力親為打造店內所有細節，開設在台中熱鬧市區，他形容：「退伍後接受師傅十年的修練後，終於在而立之年決定踏出舒適圈，畢竟刺青屬於高單價，所以每個服務環節我都盡力在做！目前為止已達到七位數，超出原本的預算蠻多。」而考量近來新冠肺炎疫情肆虐，彫柏原本受邀義大利參展的行程取消了，店裡也做出3點應變：凡昰出現身體不適或是出國的客人一律更改時間作業、所有人進門前都先酒精消毒、師傅與客人作業時全程配戴口罩。

玖壹壹3人身上的刺青皆出自於彫柏的手，他分別為玖壹壹3人設計三種不同造型的911 logo，刺在手臂上，他得意表示：「刺完之後他們也開始走紅，我覺得意義蠻好的！」其中，健志持續有去找他刺青整隻手，圖騰以「龍」為主題並融合家鄉台中做為點綴，相當有氣勢，他肯定健志是完全不怕痛，非常淡定的客人。

玖壹壹健志手臂上的刺青出自彫柏之手。（擷取自彫柏IG）

187INC團員彫柏征戰過許多國際賽事，包括中國刺青展獲得全場新人組總冠軍、香港彩色大圖組亞軍、泰國全身大圖組冠軍、這次在台灣刺青展奪下全身大圖組亞軍。他表示刺過太多人了，至少有上萬人以上，有時候與客人不是營利關係，更多了一份情誼，「少數幾個從我獨自在家摸索一路以來，經過各種時期到現在開了店還是指定找我刺青的，這種關係已經超越顧客了，更像是兩人一同成長，中間連接我們的東西就是信任」！回憶起遇過最奇怪部位的刺青，他透露，有要求刺蠟筆小新裡的大象在生殖器上面，就像漫畫裡面一樣，他打趣說：「以為他肯定會後悔，勸了他很久，結果異常堅持，最後有幫他做，希望他現在的女朋友會喜歡。」

而問及最難刺青的部位？他回應，「肯定是大範圍的背部」！這是全身最重要的部位，需要相當的時間去設計與客戶討論，也因工時長也考驗到耐心、佈局跟工法上的表現，「一個好的作品是刺青師傅及客戶雙方合作下的產物！」

他位於台中市梅川西路的新店開幕，混血兒娛樂大家庭也紛紛來站台與送花祝賀，彫柏感謝「門口都擺滿了花！滿壯觀的。」他也歡迎有才華的饒舌歌手、藝術家、攝影師⋯喜歡他風格的人來刺青，他都會給出漂亮的價格，也很樂意跟大家合作！

187INC彫柏專研刺青十年有成， 自創品牌「紫流紋身」。（提供混血兒娛樂）

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