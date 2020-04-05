中央疫情指揮中心3日宣布，搭乘大眾運輸工具應全面戴口罩，新北投站一名婦人昨（4）日下午進站時沒有配戴口罩，站在捷運入口前與在場警察僵持了約5分鐘，最後才戴上口罩進站。

據在場民眾表示，該名白髮婦人下午在北捷新北投站，因不戴口罩與站務人員發生爭執，但勸導無效後，站務人員只好請警方到場協助。不料警方抵達現場後，該婦人仍態度強硬，認為「沒有生病為什麼要戴口罩」大聲咆哮。

雙方在捷運站閘門口僵持，不小的音量引起旁邊路人關注，婦人屢勸不聽還不斷叫囂下，還與前來規勸的警方發生爭執，婦人嗆員警「警察就可以兇人嗎？」最後，婦人才悻悻然將準備好的口罩戴上並且刷卡進站；而這整起過程都被民眾拍下PO網。

根據最新規定，台北捷運即日起搭乘捷運應全面戴口罩，未戴者先予以勸導，自4月4日起強制實施未配戴口罩者，不得搭乘捷運，經勸導不聽者將開罰3000元至1萬5000元，並拒絕運送。另呼籲民眾乘車時儘量不要交談，並盡可能保持適當之社交距離，以保障自己與他人健康。

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(中時電子報)